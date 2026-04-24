Dumfries ha annunciato un nuovo cambio di procuratore, suscitando attenzione sul suo futuro nel calcio. La trattativa riguarda anche il possibile trasferimento in una squadra diversa dall’attuale, con un’attenzione particolare alla clausola rescissoria di 25 milioni di euro. La decisione arriva in un momento di discussioni sul mercato e potrebbe influenzare le prossime mosse del giocatore e delle squadre interessate.

Inter News 24 Dumfries cambia, ancora una volta, procuratore: cosa può succedere con l’Inter? Ecco gli scenari sul futuro dell’esterno olandese. Nuovo colpo di scena nel futuro di Denzel Dumfries. L’esterno dell’ Inter, protagonista di una stagione solida sotto la gestione di Cristian Chivu, ha cambiato nuovamente rappresentante legale. Secondo le ultime indiscrezioni di Tuttosport, il calciatore ha deciso di affidare la propria procura al padre Boris, ridimensionando il ruolo dell’agenzia Epic Sports di Ali Barat, a cui resterebbero solo i diritti d’immagine. Si tratta dell’ennesimo ribaltone per l’olandese, che negli ultimi anni è passato dalla scuderia di Raiola a quella di Rafaela Pimenta, per poi affidarsi al gruppo Wasserman, a Jorge Mendes e infine a Barat.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Dumfries cambia ancora procuratore: ecco cosa può succedere ora. Dal suo futuro alla clausola da 25 milioni di euro

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