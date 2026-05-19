Prima del calcio d’inizio della partita di Premier League tra Manchester United e Liverpool, i tifosi si sono radunati fuori dallo stadio, vendendo e mostrando sciarpe di varie squadre. Nel frattempo, si diffondono notizie riguardanti il possibile interesse di entrambe le squadre per il giocatore Maghnes Akliouche, senza che siano stati confermati dettagli ufficiali o offerte concrete. La partita si prepara a iniziare, mentre le voci di mercato continuano a circolare tra i supporter presenti.

Breaking: Le sciarpe vengono vendute fuori dallo stadio prima della partita di Premier League tra Manchester United e Liverpool FC. (Foto di Clive BrunskillGetty Images) Liverpool e Manchester United sono interessate all’attaccante del Monaco Maghnes Akliouche. Il 24enne nazionale ha segnato 18 gol in questa stagione e potrebbe rivelarsi un acquisto molto utile per entrambi i club. Il Liverpool dovrà sostituire Mohamed Salah in estate e l’Internazionale francese aggiungerà creatività e gol alla squadra. È un attaccante di lato destro che aggiungerà ritmo, estro e abilità tecnica nel terzo finale. È un giocatore giovane con molto potenziale e il Liverpool potrebbe trasformarlo in una stella. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Liverpool e Manchester United tengono d’occhio la mossa di Maghnes Akliouche

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Liverpool & Manchester United: The Rivalry Explained

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