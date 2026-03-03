Arsenal e Manchester City continuano a rafforzare la loro posizione in Premier League, mentre Manchester United e Liverpool affrontano momenti di difficoltà. Nei prossimi giorni si disputerà un altro turno di partite, promettendo nuove sfide e potenziali cambiamenti in classifica. La competizione tra le principali squadre inglesi si intensifica, mantenendo alta l’attenzione degli appassionati.

2026-03-03 12:38:00 Breaking news: Tutto pronto per un altro turno di partite di Premier League? Leggi le nostre previsioni qui. Non c’è tregua in Premier League, con il turno infrasettimanale in programma nei prossimi giorni. La situazione si è appena calmata in un altro fine settimana frenetico che ha visto l’Arsenal mantenere il vantaggio di cinque punti in testa alla classifica. Dall’altro lato, è come eri anche tu, con West Ham, Nottingham Forest e Tottenham che hanno perso. Qui diamo uno sguardo al calendario e offriamo i nostri pronostici sulla Premier League! MARTEDÌ. Bournemouth-Brentford (19:30) Il Bournemouth ha avuto il problema del verde nel fine settimana con il Sunderland scontento di diverse decisioni di cambio di partita da parte dell’arbitro Jarred Gillett. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Arsenal e Manchester City si spingono ancora oltre con Manchester United e Liverpool frustrati

Leggi anche: Manchester United–Manchester City derby numero 198 a Old Trafford, Carrick al debutto e City in striscia positiva

Liverpool e Chelsea vincono ma frustrazione per Manchester City, Arsenal e Tottenham2026-01-20 14:33:00 Il web non parla d’altro: Leggi qui i nostri pronostici sulla Champions League… La Champions League ritorna questa settimana dopo...

Altri aggiornamenti su Manchester City

Temi più discussi: Premier, l'Arsenal si salva in corner: battuto il Chelsea e +5 sul City; Arsenal e Manchester City continuano la corsa in Premier League, il Manchester United raggiunge la top 3; Il Man City stende 2-1 il Newcastle: continua la pressione sull'Arsenal; Premier League: risultati, gol e highlights della 27^ giornata.

Arsenal e Manchester City continuano la corsa in Premier League, il Manchester United raggiunge la top 3La corsa alla Premier League continua aperta, ma l'Arsenal resta in testa, dopo una vittoria per 2-1 sul Chelsea domenica, con tutti e tre i gol su calcio d'angolo. Infatti, l'Arsenal ha ora eguagliat ... gamereactor.it

Semenyo punisce il Leeds mentre il Manchester City riduce il distacco dall’Arsenal.Sabato scorso, il Manchester City ha messo a segno una vittoria fondamentale nella corsa al titolo di Premier League, superando il Leeds United con un secco 1-0. I cittadini, privi del loro attaccante ... napolipiu.com

La notizia più bella di giornata riguarda proprio il belga Kevin De Bruyne. Il Napoli, attraverso il report odierno apparso sul sito istituzionale nel pomeriggio, ha mostrato delle immagini in cui viene ritratto il campione ex Manchester City, in forma smagliante - facebook.com facebook

Semenyo tiene il Manchester City in scia all'Arsenal, il Liverpool travolge il West Ham #premierleague #manchestercity #liverpool x.com