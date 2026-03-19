Sulle carte la firma del Liverpool da 100 milioni di euro mentre i Reds tengono d’occhio il prossimo Semenyo

Sul mercato, il Liverpool ha messo nero su bianco un accordo da 100 milioni di euro, mentre i Reds monitorano il prossimo Semenyo. La notizia è stata diffusa da un sito inglese e riportata senza commenti aggiuntivi. Per chi non ha familiarità con l’inglese, viene presentata in modo fedele e diretto, senza interpretazioni o analisi.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Il Liverpool ha perso l’occasione di ingaggiare Antoine Semenyo a gennaio, ma i Reds stanno cercando di evitare di commettere lo stesso errore due volte. Allora a chi stanno guardando adesso, con l’enorme prezzo di 100 milioni di euro già parlato di un potenziale trasferimento entro la fine dell’anno? Considerando la forma altalenante di Florian Wirtz e i problemi di infortunio di Alexander Isak, Hugo Ekitike è stata la recluta migliore del Liverpool per gran parte della stagione 202526. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Sulle carte la firma del Liverpool da 100 milioni di euro, mentre i Reds tengono d’occhio il prossimo Semenyo Articoli correlati Il Liverpool tiene trattative per Morgan Rogers mentre Chelsea e Man Utd circondano la stella dell’Aston Villa da 100 milioni di sterlineSecondo quanto riferito, il Liverpool ha tenuto i primi colloqui con i rappresentanti dello straordinario Morgan Rogers dell’Aston Villa mentre... Il Liverpool punta a una mossa da 100 milioni di euro per Eduardo CamavingaArne Slot, allenatore del Liverpool (foto di Justin Setterfield/Getty Images) Florentino Perez, presidente del Real Madrid, parla al pubblico (foto...