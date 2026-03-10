Nerolidio Music Factory tutti gli appuntamenti live di marzo | da Strade Blu Live ai Matinèè

Nerolidio Music Factory ha annunciato gli eventi live previsti per marzo, tra cui l’appuntamento abituale con Strade Blu Live e la nuova rassegna Matinèe. La programmazione include diversi concerti e spettacoli, offrendo una varietà di eventi musicali e culturali nel corso del mese. La compagnia ha comunicato le date e le location degli spettacoli, invitando il pubblico a partecipare.

Un mese ricco di appuntramenti e di novità, infatti all'ormai abituale appuntamento con Strade Blu Live si affianca la rassegna Matinèe. Ma vediamo nel dettaglio gli appuntamenti live più importanti di marzo, oltre ai concerti di Moonsuite Party del 13, The Highway Is Alive Tonight del 14, Probably Band del 20 marzo, B.P. Emme Quartet del 21, Samar del 27 e Baskoma del 28. L'iconico sassofonista Lou Marini – membro della Blues Brothers Band originale che ha partecipato al film The Blues Brothers – e il poliedrico batterista italiano Enzo Zirilli si sono incontrati per la prima volta sul palco del leggendario Ronnie Scott's di Londra, scoprendo un'intesa immediata.