Alle ore odierne si svolge la partita tra Italia e Norvegia, valida come terzo turno della fase a gironi del Mondiale di hockey su ghiaccio 2026. La gara si gioca in diretta e permette agli azzurri di cercare di migliorare la loro posizione in classifica. Per seguire gli aggiornamenti in tempo reale, è possibile cliccare sul link dedicato. La partita si svolge in un contesto di competizione internazionale con entrambe le nazionali che cercano di ottenere un risultato positivo.

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti nella Diretta Live testuale della partita di hockey ghiaccio fra Italia e Norvegia, valida come terzo turno della fase a gironi del Mondiale Top Division 2026. Gli azzurri, dopo due sconfitte nelle prime due partite, devono cercare di sbloccarsi e smuovere la classifica per non rischiare di rimanere a ridosso della zona retrocessione. La Nazionale italiana è una squadra in crescita e i Giochi Olimpici in casa sembrano aver dato nuova linfa al movimento tricolore. Certamente la selezione guidata da Jukka Jalonen non può ambire ad un posto fra le grandissime nazioni nell’olimpo mondiale di questa disciplina; per il Blue Team anche solo il passaggio del primo turno (e quindi il quarto posto nel girone) sarebbe un risultato assolutamente straordinario. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Norvegia, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: gli azzurri devono provare a muovere la classifica

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