LIVE Italia-Norvegia 0-2 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | gli scandinavi raddoppiano nel momento migliore degli azzurri

Nella partita tra Italia e Norvegia valida per il Mondiale di hockey su ghiaccio del 2026, gli scandinavi hanno segnato il secondo gol nel momento più favorevole. La squadra italiana aveva avuto diverse occasioni nel secondo tempo, ma al settimo minuto e dieci secondi gli avversari hanno raddoppiato il punteggio. La partita è seguita in diretta con aggiornamenti continui, e il risultato attuale vede gli scandinavi in vantaggio per 2-0.

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