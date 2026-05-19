LIVE Italia-Norvegia 0-2 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | gli scandinavi raddoppiano nel momento migliore degli azzurri

Da oasport.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita tra Italia e Norvegia valida per il Mondiale di hockey su ghiaccio del 2026, gli scandinavi hanno segnato il secondo gol nel momento più favorevole. La squadra italiana aveva avuto diverse occasioni nel secondo tempo, ma al settimo minuto e dieci secondi gli avversari hanno raddoppiato il punteggio. La partita è seguita in diretta con aggiornamenti continui, e il risultato attuale vede gli scandinavi in vantaggio per 2-0.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7’10” Batosta psicologica per gli azzurri che avevano avuto molte occasioni in questo secondo tempo. Il Blue Team sembra aver accusato e adesso pare meno dinamico e aggressivo in campo. 8’20” Gol della Norvegia! Nel momento migliore degli azzurri Steen porta gli scandinavi sul 2-0. Rapidissima ripartenza, agevolata anche dalla scivolata di Trivellato, che ha portato Steen da solo davanti a Fadani. Stavolta il portiere azzurro non è riuscito a impedire il gol. 9’20” Finito il Power Play degli azzurri. Che sfortuna per il Blue Team! 10’10” ANCORA PALO! Di nuovo Saracino a colpire il montante della porta con un tiro potentissimo dalla distanza! 10’50 Buonissima la manovra degli azzurri che riescono a liberare Bradley. 🔗 Leggi su Oasport.it

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