LIVE Giro d' Italia dalle 13.15 la 10ª tappa | c' è la crono Viareggio-Massa
Alle 13.15 prende il via la decima tappa del Giro d'Italia, una cronometro di 42 chilometri che collega Viareggio a Massa. La gara riparte dalla Versilia dopo una giornata di riposo e si svolge su un percorso pianeggiante, con i ciclisti impegnati in una prova contro il tempo. I fari sono puntati su alcuni favoriti in questa frazione, tra cui un corridore italiano che si distingue per le sue capacità di crono. La competizione si svolge nel rispetto delle normative vigenti e senza variazioni di percorso.
Dopo il secondo giorno di riposo, il Giro riparte con una delle giornate chiave: decima tappa, martedì 19 maggio, Viareggio-Massa, cronometro individuale di 42 chilometri. Il primo corridore scatterà alle 13.15. La cronometro è quasi interamente rettilinea con due inversioni a U. Partenza da Viareggio in direzione sud attraverso la pineta lungo Viale dei Tigli. Prima inversione a U a Marina di Torre del Lago per percorrere a ritroso la strada dell’andata fino a Viareggio, dove si entra nel lungomare in direzione nord. Si percorre la costiera della Versilia fino a Marina di Massa, quindi si svolta verso l’interno per raggiungere la seconda svolta a U in località Rinchiostra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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