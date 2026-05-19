LIVE Giro d' Italia dalle 13.15 la 10ª tappa | c' è la crono Viareggio-Massa

Alle 13.15 prende il via la decima tappa del Giro d'Italia, una cronometro di 42 chilometri che collega Viareggio a Massa. La gara riparte dalla Versilia dopo una giornata di riposo e si svolge su un percorso pianeggiante, con i ciclisti impegnati in una prova contro il tempo. I fari sono puntati su alcuni favoriti in questa frazione, tra cui un corridore italiano che si distingue per le sue capacità di crono. La competizione si svolge nel rispetto delle normative vigenti e senza variazioni di percorso.

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