Giro d' Italia 2026 il percorso della decima tappa | ecco la crono da Viareggio a Massa

La decima tappa del Giro d'Italia 2026 sarà una cronometro individuale di 42 chilometri che partirà da Viareggio e arriverà a Massa. Tra i partecipanti, Filippo Ganna si presenta come il corridore più atteso, considerato il favorito per la vittoria di tappa. La prova si svolgerà su un percorso pianeggiante con alcune leggere pendenze lungo il tragitto. Non sono previsti cambiamenti o variazioni rispetto al percorso annunciato in precedenza.

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