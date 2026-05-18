Giro d' Italia 2026 il percorso della decima tappa | ecco la crono da Viareggio a Massa
La decima tappa del Giro d'Italia 2026 sarà una cronometro individuale di 42 chilometri che partirà da Viareggio e arriverà a Massa. Tra i partecipanti, Filippo Ganna si presenta come il corridore più atteso, considerato il favorito per la vittoria di tappa. La prova si svolgerà su un percorso pianeggiante con alcune leggere pendenze lungo il tragitto. Non sono previsti cambiamenti o variazioni rispetto al percorso annunciato in precedenza.
La crono individuale di 42 chilometri vede come grande favorito Filippo Ganna, che può puntare ad aumentare il suo bottino di successi. Nella decima tappa si parte da Viareggio e si arriva a Massa, seguendo un percorso quasi totalmente rettilineo con due inversioni e appena due curve negli ultimi chilometri. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Giro d'Italia 2026: Percorso, Salite Shock e Favoriti. Ecco cosa aspettarsi | MTBT
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