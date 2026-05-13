LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | pochi minuti al via ufficiale tanta pioggia sin dal via

Alle 12:03, la quinta tappa del Giro d’Italia 2026 è iniziata sotto una pioggia intensa. La corsa è partita pochi minuti fa e si sta svolgendo in condizioni di tempo avverso. La classifica generale viene aggiornata in tempo reale e sarà possibile seguire gli sviluppi della giornata attraverso questa diretta scritta. La tappa di oggi si svolge in una fase cruciale della competizione.

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