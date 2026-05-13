LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | pochi minuti al via ufficiale tanta pioggia sin dal via
Alle 12:03, la quinta tappa del Giro d’Italia 2026 è iniziata sotto una pioggia intensa. La corsa è partita pochi minuti fa e si sta svolgendo in condizioni di tempo avverso. La classifica generale viene aggiornata in tempo reale e sarà possibile seguire gli sviluppi della giornata attraverso questa diretta scritta. La tappa di oggi si svolge in una fase cruciale della competizione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 12:03 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta della quinta tappa del Giro d’Italia 2026. 10 minuti alla partenza dallo start village, poco più di 20 a quella ufficiale. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa del Giro d’Italia 2026. 202.9 km da Praia a Mare a Potenza con la Montagna Grande di Viggiano che potrebbe spaccare la corsa e registrare i primi veri attacchi degli uomini di classifica. Appuntamento alle 12.25 con il chilometro zero di una frazione che potrebbe essere resa ancor più avvincente dalla probabile pioggia prevista sul percorso.🔗 Leggi su Oasport.it
Ten Minute Stories by Algernon Blackwood
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