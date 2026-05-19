LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Pellizzari fatica grande avvio di Arensman
Oggi si tiene una tappa del Giro d’Italia 2026 e la gara è trasmessa in diretta. Durante la corsa, il ciclista Pellizzari ha mostrato segni di fatica mentre Arensman ha avuto un ottimo avvio. Sono disponibili aggiornamenti in tempo reale sulla corsa, con i pettorali di partenza della cronometro e la classifica generale dopo la sedicesima tappa. La gara prosegue con diversi momenti chiave tra corridori in evidenza e cambi di posizione lungo il percorso.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 16.45 Ben O’Connor è ottavo a 1’36” dopo due intermedi. Dunque 37? meglio di Pellizzari. 16.45 Malissimo Gall. L’austriaco al primo rilevamento è già dietro di 1’27”, dunque perde 13? anche da Pellizzari. 16.43 Scaroni incassa 2’24” già al primo rilevamento. 16.42 Al primo intermedio Hindley si trova a 1’10” dalla vetta, quindi 4? meglio di Pellizzari. 16.41 Giulio Pellizzari sta pagando dazio. 2’13” da Ganna al secondo intermedio. Da Gee sta perdendo 38?. 16.41 Egan Bernal 16° a 3’47” all’arrivo. 16.40 Derek Gee chiude quarto a 2’16” al traguardo. 🔗 Leggi su Oasport.it
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