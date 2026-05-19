LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Pellizzari fatica grande avvio di Arensman

Oggi si tiene una tappa del Giro d’Italia 2026 e la gara è trasmessa in diretta. Durante la corsa, il ciclista Pellizzari ha mostrato segni di fatica mentre Arensman ha avuto un ottimo avvio. Sono disponibili aggiornamenti in tempo reale sulla corsa, con i pettorali di partenza della cronometro e la classifica generale dopo la sedicesima tappa. La gara prosegue con diversi momenti chiave tra corridori in evidenza e cambi di posizione lungo il percorso.

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