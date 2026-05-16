Oggi si svolge l’ottava tappa del Giro d’Italia 2026, con l’avvio ufficiale previsto per le 13.15. La corsa si svolge lungo un percorso che si snoda tra diverse località, con dettagli sulla distanza totale e le salite previste. Alle 13.03 è iniziata la copertura in diretta della manifestazione, con aggiornamenti continui sulla fase di partenza. La classifica generale viene aggiornata in tempo reale, mentre i ciclisti affrontano le strade italiane in questa tappa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 13:03 Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE scritta dell’ottava tappa del Giro d’Italia 2026. Pochi minuti alla partenza dallo start village di Chieti. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’ottava tappa del Giro d’Italia 2026. 155.8 km da Chieti a Fermo con un finale scoppiettante in cui i corridori affronteranno quattro GPM e diversi tra i famigerati muri marchigiani. Frazione di sicuro spettacolare con i big della classifica generale che dovranno tenere le antenne dritte per evitare brutti scherzi. Appuntamento alle 13.15 con la partenza dallo start village della città abruzzese. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: dalle 13.15 l’avvio ufficiale dell’ottava tappa

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