LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Ganna favorito nella cronometro Vingegaard guadagnerà su tutti?

Benvenuti alla copertura in tempo reale della decima tappa del Giro d’Italia 2026. Oggi si corre una cronometro e tra i favoriti c’è il ciclista che ha ottenuto ottimi risultati nelle prove contro il tempo nelle ultime gare. Tra gli altri, un corridore che ha già vinto diverse tappe di questa edizione potrebbe guadagnare terreno sugli avversari. I tifosi e gli appassionati sono pronti a seguire le azioni sulla strada, aggiornando continuamente sugli sviluppi della giornata.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della decima tappa del Giro d’Italia 2026. Spazio all’unica cronometro di questa edizione, ovvero la Viareggio-Massa con 42 chilometri interamente pianeggianti. Prova dunque per veri specialisti con un unico grande favorito che porta il nome di Filippo Ganna (Netcompany INEOS). Occasione inoltre per Jonas Vingegaard (Team Visma – Lease a Bike) di accumulare ulteriore vantaggio rispetto ai rivali in ottica classifica generale e provare inoltre a strappare la maglia rosa ad Afonso Eulalio (Bahrain – Victorious). Prova contro il tempo adattissima agli specialisti in grado di sviluppare velocità adottando rapporti lunghi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Ganna favorito nella cronometro, Vingegaard guadagnerà su tutti? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Giro d'Italia 2026 Stage 10 Preview: Pure Power Sullo stesso argomento LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Ganna all’attacco nella cronometroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa della Tirreno... LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Filippo Ganna all’attacco nella cronometroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST DELLA CRONOMETRO Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della... Dai tifosi del Giro d’Italia, non perdete la Diretta LIVE della Nona Tappa 2026: 184 km con finale in salita verso Corno alle Scale, con aggiornamenti in tempo reale, live tracking e classifiche aggiornate. Inizio alle 12:35, copertura Rai Sport, Rai2 ed… x.com Timing to watch the Giro d‘Italia live reddit LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Ganna favorito nella cronometro, Vingegaard guadagnerà su tutti?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della decima tappa del Giro d'Italia 2026. Spazio all'unica ... oasport.it LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Ballerini firma la prima vittoria azzurra! Una caduta condiziona la volataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 17.57 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della sesta tappa del Giro ... oasport.it