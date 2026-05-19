LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | attenzione a Price-Pejtersen cresce l’attesa per Ganna

Oggi si tiene la tappa cronometro del Giro d’Italia 2026, con i corridori impegnati in una prova contro il tempo. Tra i favoriti ci sono Price e Pejtersen, mentre cresce l’attenzione su Ganna, che potrebbe fare la differenza nella classifica generale. Alla partenza sono stati distribuiti i pettorali e si conoscono già i tempi di riferimento. Sono presenti alcuni specialisti delle prove contro il tempo, che però svolgono anche ruoli di gregari per le squadre. La classifica attuale del Giro mostra i principali inseguitori.

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