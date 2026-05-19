LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | attenzione a Price-Pejtersen cresce l’attesa per Ganna
Oggi si tiene la tappa cronometro del Giro d’Italia 2026, con i corridori impegnati in una prova contro il tempo. Tra i favoriti ci sono Price e Pejtersen, mentre cresce l’attenzione su Ganna, che potrebbe fare la differenza nella classifica generale. Alla partenza sono stati distribuiti i pettorali e si conoscono già i tempi di riferimento. Sono presenti alcuni specialisti delle prove contro il tempo, che però svolgono anche ruoli di gregari per le squadre. La classifica attuale del Giro mostra i principali inseguitori.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 13:49 Punto interrogativo su alcuni specialisti che però fungono da importantissimi gregari. Uno su tutti Victor Campenaerts (Team Visma – Lease a Bike). Farà la cronometro a tutta o si risparmierà? 13:46 Altro uomo da tenere d’occhio è indubbiamente Niklas Larsen (Unibet Rose Rockets), danese abilissimo a cronometro. Partirà alle 13.51. 13:43 Filippo Ganna partirà alle 14.20. Circa 30 minuti dunque ci separano dal via dell’uomo da battere. 13:40 20’02 e 7 secondi di margine su Walscheid per Price-Pejtersen. L’impressione è che questo intermedio possa reggere per diversi minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it
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