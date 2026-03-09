LIVE Tirreno-Adriatico 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Ganna all’attacco nella cronometro

Oggi si svolge la prima tappa della Tirreno-Adriatico 2026, una cronometro individuale con partenza e arrivo a Lido di Camaiore. La gara è in corso e tra i corridori che si sono distinti c’è stato un attacco di un ciclista noto per le sue capacità contro il tempo. La corsa si sta sviluppando lungo il percorso pianeggiante e si stanno registrando i tempi dei partecipanti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa della Tirreno Adriatico 2026, la cronometro individuale con partenza e arrivo a Lido di Camaiore. Il percorso è lungo 11.5 km, ed è completamente piatto. Al km 5 ci sarà l'unico rilevamento cronometrico, prima di quello del traguardo. La partenza e l'arrivo a Lido di Camaiore sono ormai un abitudine per la Tirreno Adriatico, che ha sempre scelto questa città come sede di partenza e arrivo negli ultimi 13 anni, con undici cronometro (individuali o a squadre) e due tracciati in linea. Filippo Ganna (partenza alle 15.17) è il favorito per la vittoria.