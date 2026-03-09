LIVE Tirreno-Adriatico 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Filippo Ganna all’attacco nella cronometro

Oggi si svolge la prima tappa della Tirreno-Adriatico 2026, una cronometro individuale con partenza e arrivo a Lido di Camaiore. La gara vede in azione diversi atleti, tra cui Filippo Ganna, che si è lanciato all’attacco durante la prova. La partenza dei ciclisti è scaglionata e l’evento è seguito in diretta da numerosi appassionati e media. La cronometro rappresenta il primo momento competitivo di questa edizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST DELLA CRONOMETRO Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa della Tirreno Adriatico 2026, la cronometro individuale con partenza e arrivo a Lido di Camaiore. Il percorso è lungo 11.5 km, ed è completamente piatto. Al km 5 ci sarà l’unico rilevamento cronometrico, prima di quello del traguardo. La partenza e l’arrivo a Lido di Camaiore sono ormai un abitudine per la Tirreno Adriatico, che ha sempre scelto questa città come sede di partenza e arrivo negli ultimi 13 anni, con undici cronometro (individuali o a squadre) e due tracciati in linea. Filippo Ganna (partenza alle 15. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Filippo Ganna all’attacco nella cronometro LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Ganna all’attacco nella cronometroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa della Tirreno... Quando parte Filippo Ganna nella cronometro della Tirreno-Adriatico 2026? Orario esatto, n. di pettorale, tvFilippo Ganna sarà il grande favorito nella cronometro individuale che aprirà la Tirreno-Adriatico 2026: la prima tappa della Corsa dei Due Mari... Una raccolta di contenuti su LIVE Tirreno Adriatico 2026 tappa di.... Temi più discussi: Dove seguire in TV la Tirreno Adriatico 2026; Startlist cronometro Tirreno-Adriatico 2026: orari, n. di partenza, tv, streaming; Teramo, sicurezza e viabilità per la gara ciclistica Tirreno–Adriatico 2026; Tirreno-Adriatico 2026: date, percorso e dove vedere la Corsa dei Due Mari. Startlist cronometro Tirreno-Adriatico 2026: orari, n. di partenza, tv, streamingSi aprirà oggi, lunedì 9 marzo, a Lido di Camaiore, la Tirreno-Adriatico 2026 di ciclismo: in programma la cronometro individuale inaugurale con partenza ... oasport.it LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Ganna all’attacco nella cronometroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa della Tirreno Adriatico ... oasport.it Who’s gonna be the King in San Benedetto del Tronto Chi sarà il Re a San Benedetto del Tronto Alessio Giannone #TirrenoAdriatico Crédit Agricole Italia - facebook.com facebook Less than 48 hours Meno di 48 ore #TirrenoAdriatico @CA_Ita x.com