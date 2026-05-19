LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Arensman sta impressionando Pellizzari limita i danni
Oggi si tiene la tappa di apertura del Giro d’Italia 2026, con aggiornamenti in tempo reale sulla corsa. Tra i protagonisti, Arensman sta mostrando un buon ritmo e si sta facendo notare, mentre Pellizzari sta cercando di contenere i danni in classifica. La cronometro di questa giornata ha visto alcuni corridori partire con i pettorali di gara, influenzando le posizioni in classifica generale. La corsa prosegue con un flusso continuo di aggiornamenti e risultati, mantenendo alta l’attenzione degli appassionati.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 17.01 Al secondo parziale Vingegaard è 11° a 1’43”. Dunque perde 33? da Arensman e guadagna 30? su Pellizzari. 17.00 Al terzo intermedio Arensman è secondo a 1’42” da Ganna, Rondel 35° a 4’15”. 16.59 Gall paga 2’43” al secondo intermedio, quindi perde 30? da Pellizzari. 16.59 “ Tappa dura, sapevo che c’era da soffrire, è andata piuttosto bene. Sto meglio, speriamo che domani starò bene e posso proseguire questo Giro “, le prime parole a RaiSport di Giulio Pellizzari. 16.58 Arriva Ben O’Connor: 10° a 2’42”. Quindi 19? meglio di Pellizzari. 🔗 Leggi su Oasport.it
Giro d'Italia 2026 Stage 10 Preview: Pure Power
Sullo stesso argomento
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pellizzari fatica, grande avvio di ArensmanCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 16.
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard attacca, Pellizzari lo segue!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 16.
Giro d’Italia 2026 LIVE: Decima Tappa is now underway with a 42 km individual time trial from Viareggio to Massa, setting up a key day for classification contenders. Our complete real-time coverage includes live tracking, updated gaps, virtual standings,… x.com
DIRETTA LIVE - Il Giro d'Italia 2026 riparte dalla cronometro Viareggio-Massa dopo aver osservato il giorno di riposo. Occhi puntati su Filippo Ganna ed i big della classifica generale. Segui con noi la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell'evento facebook
Timing to watch the Giro d‘Italia live reddit
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Arensman guadagna anche su Vingegaard. Pellizzari discretoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 16.51 Eulalio paga 1'46 al ... oasport.it
LIVE Giro d'Italia, la 10ª tappa: Ganna vola e si prende il primo posto nella crono. Parte VingegaardSolo due corridori hanno vinto più di Ganna nelle prove contro il tempo nella storia della corsa rosa: Eddy Merckx (7 vittorie) e Francesco Moser (12) ... gazzetta.it