LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Arensman sta impressionando Pellizzari limita i danni

Oggi si tiene la tappa di apertura del Giro d’Italia 2026, con aggiornamenti in tempo reale sulla corsa. Tra i protagonisti, Arensman sta mostrando un buon ritmo e si sta facendo notare, mentre Pellizzari sta cercando di contenere i danni in classifica. La cronometro di questa giornata ha visto alcuni corridori partire con i pettorali di gara, influenzando le posizioni in classifica generale. La corsa prosegue con un flusso continuo di aggiornamenti e risultati, mantenendo alta l’attenzione degli appassionati.

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