LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Arensman sta impressionando Pellizzari limita i danni

Da oasport.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si tiene la tappa di apertura del Giro d’Italia 2026, con aggiornamenti in tempo reale sulla corsa. Tra i protagonisti, Arensman sta mostrando un buon ritmo e si sta facendo notare, mentre Pellizzari sta cercando di contenere i danni in classifica. La cronometro di questa giornata ha visto alcuni corridori partire con i pettorali di gara, influenzando le posizioni in classifica generale. La corsa prosegue con un flusso continuo di aggiornamenti e risultati, mantenendo alta l’attenzione degli appassionati.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 17.01 Al secondo parziale Vingegaard è 11° a 1’43”. Dunque perde 33? da Arensman e guadagna 30? su Pellizzari. 17.00 Al terzo intermedio Arensman è secondo a 1’42” da Ganna, Rondel 35° a 4’15”. 16.59 Gall paga 2’43” al secondo intermedio, quindi perde 30? da Pellizzari. 16.59 “ Tappa dura, sapevo che c’era da soffrire, è andata piuttosto bene. Sto meglio, speriamo che domani starò bene e posso proseguire questo Giro “, le prime parole a RaiSport di Giulio Pellizzari. 16.58 Arriva Ben O’Connor: 10° a 2’42”. Quindi 19? meglio di Pellizzari. 🔗 Leggi su Oasport.it

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