LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Filippo Ganna senza rivali sta dominando!
La cronometro di oggi del Giro d’Italia 2026 si sta svolgendo con il favorito Filippo Ganna in testa, che sta mantenendo un vantaggio considerevole sugli avversari. La tappa, caratterizzata da un percorso contro il tempo, vede i ciclisti partire uno dopo l’altro, con i pettorali di partenza che vengono aggiornati in tempo reale. La classifica generale si sta modificando di continuo e i tempi parziali vengono comunicati durante la corsa, mentre gli spettatori seguono con attenzione le performance dei principali favoriti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 14.51 Al secondo intermedio Ganna è in vantaggio con 1’19” su Bax. Pazzesco. 14.51 Ganna ha ripreso anche Maestri. 14.50 Cavagna è il più ‘vicino’ a Ganna al primo intermedio. Ritardo di 32? per lo specialista francese. Oggi nessuno può impensierire Ganna. 14.50 Ultimi 15 km per Ganna, ormai prossimo al secondo rilevamento. 14.48 Il danese Bjerg ha già ben 56? da Ganna al primo parziale. 14.47 Partito Matteo Sobrero, che è un buon specialista, anche se predilige percorsi più mossi. 14.45 Ganna insegue l’ottava vittoria di tappa in carriera al Giro d’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it
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