LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Filippo Ganna senza rivali sta dominando!

La cronometro di oggi del Giro d’Italia 2026 si sta svolgendo con il favorito Filippo Ganna in testa, che sta mantenendo un vantaggio considerevole sugli avversari. La tappa, caratterizzata da un percorso contro il tempo, vede i ciclisti partire uno dopo l’altro, con i pettorali di partenza che vengono aggiornati in tempo reale. La classifica generale si sta modificando di continuo e i tempi parziali vengono comunicati durante la corsa, mentre gli spettatori seguono con attenzione le performance dei principali favoriti.

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