LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | si muovono Ganna e Bettiol dopo pochi km

Oggi si svolge la tappa del Giro d’Italia 2026, con gli atleti che sono partiti da pochi chilometri. Tra i corridori in movimento ci sono Ganna e Bettiol, che si sono staccati poco dopo il via. Alle 13:52, un corridore della Soudal Quick-Step sta seguendo da vicino Jonathan Milan, della squadra Lidl-Trek. La classifica generale viene aggiornata in tempo reale, mentre i ciclisti affrontano le prime fasi della corsa. La gara prosegue con battute di inseguimento e strategie in corso.

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