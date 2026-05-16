LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | si muovono Ganna e Bettiol dopo pochi km
Oggi si svolge la tappa del Giro d’Italia 2026, con gli atleti che sono partiti da pochi chilometri. Tra i corridori in movimento ci sono Ganna e Bettiol, che si sono staccati poco dopo il via. Alle 13:52, un corridore della Soudal Quick-Step sta seguendo da vicino Jonathan Milan, della squadra Lidl-Trek. La classifica generale viene aggiornata in tempo reale, mentre i ciclisti affrontano le prime fasi della corsa. La gara prosegue con battute di inseguimento e strategie in corso.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 13:52 Paul Magnier (Soudal Quick – Step) marca stretto Jonathan Milan (Lidl – Trek). Ieri l’azzurro ha conquistato il traguardo volante ma oggi il francese è agguerrito in chiave maglia ciclamino. 13:49 L’alfiere della Netcompany INEOS si avvantaggia assieme ad Alberto Bettiol (XDS Astana Team). 13:47 Andatura elevatissima con continui scatti e contro scatti. Si muove Filippo Ganna! 13:44 Ripresi tutti gli attaccanti. Gruppo compatto a 150 km dall’arrivo. 13:41 Tratto in leggero falsopiano in ascesa che invoglia gli scatti. Tra i più attivi Matteo Sobrero (Lidl – Trek) e Gianmarco Garofoli (Soudal Quick – Step). 🔗 Leggi su Oasport.it
Giro d'Italia 2026 Stage 6 Preview: Naples Madness
Sullo stesso argomento
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto dopo 10 km, inizia a diluviareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 12:52 Ripartono gli scatti con l’avvio di questa lunga ma...
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 70 km al traguardo, si stacca De LieCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 14.
Il punto sul Giro d'Italia con i nostri inviati Paolo Pacchioni e Valentina Iannicelli. #NonStopNews LIVE ? pulse.ly/ai4ehnzqnr x.com
Giro d'Italia. . Segui la conferenza stampa del vincitore di tappa: sensazioni a caldo e domande dei media. Follow the stage winner’s reactions and key moments, live from the #CorsaRosa #Giroditalia facebook
[Live Thread] presentazione della squadra del Giro d'Italia reddit
LIVE Giro d'Italia: alle 13.35 inizia l'8ª tappa, 156 km da Chieti a FermoOttava tappa da Chieti a Fermo, 156 chilometri: primi due terzi pianeggianti, poi finale nervoso sui muri marchigiani con quattro Gpm, da Montefiore dell’Aso all’arrivo in salita. Si riparte con Afons ... gazzetta.it
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: i Muri con pendenze fino al 22%!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell'ottava tappa del Giro d'Italia 2026. 155.8 km da Chieti ... oasport.it