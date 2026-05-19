LIVE Darderi-Burruchaga ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | l’italiano deve confermare lo status raggiunto

Benvenuti alla diretta dell'incontro di primo turno dell’ATP 500 di Amburgo del 2026. In campo l’italiano Luciano Darderi e l’argentino Roman Andres Burruchaga si sfidano per accedere agli ottavi di finale del torneo tedesco. La partita si sta svolgendo in diretta, con aggiornamenti in tempo reale disponibili per seguire l’andamento dell’incontro. Entrambi i giocatori cercano di confermare le proprie prestazioni e di avanzare nel tabellone del torneo.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di primo turno dell’ATP 500 di Amburgo 2026 che vede di fronte Luciano DARDERI all’argentino Roman Andres Burruchaga per un posto in ottavi di finale in Germania. Sulla terra tedesca l’italo-argentino è chiamato a confermare quanto mostrato nella bellissima cavalcata degli Internazionali d’Italia, conclusa soltano per mano di Casper Ruud in semifinale. Darderi ha annullato match point a Zverev ed è venuto fuori da una battaglia senza quartiere contro Jodar. Come premio si è issato nella top 16 della classifica ATP per la prima volta in carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Darderi-Burruchaga, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: l’italiano deve confermare lo status raggiunto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Dove vedere in tv Darderi-Burruchaga, ATP Amburgo 2026: orario, programma, streamingPochi giorni dopo aver terminato in semifinale la sua magnificata avventura al Foro Italico, Luciano Darderi torna in campo martedì 19 maggio contro... LIVE Bellucci-Burruchaga, ATP Roma 2026 in DIRETTA: match complesso contro lo specialista argentinoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del Masters 1000 di... Dove vedere in tv Darderi-Burruchaga, ATP Amburgo 2026: orario, programma, streamingPochi giorni dopo aver terminato in semifinale la sua magnificata avventura al Foro Italico, Luciano Darderi torna in campo martedì 19 maggio contro ... oasport.it LIVE Darderi-Jodar 7-6, 5-7, 6-0, ATP Roma 2026 in DIRETTA DIRETTA: il gladiatore italiano logora il giovane iberico e chiude la battaglia con un altro sonoro bagel!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FIGURACCIA A ROMA: UNA NUBE TOSSICA INTERROMPE IL MATCH TRA DARDERI E JODAR Si chiude qui la DIRETTA LIVE delle ... oasport.it