LIVE Bellucci-Burruchaga ATP Roma 2026 in DIRETTA | match complesso contro lo specialista argentino

Oggi si svolge il primo turno del Masters 1000 di Roma 2026, con in campo Mattia Bellucci e Roman Andres Burruchaga. Il match si sta giocando in diretta e vede i due tennisti affrontarsi in un confronto che si preannuncia complesso, soprattutto per lo stile di gioco dello specialista argentino. I due giocatori si sfidano per conquistare un passaggio al secondo turno degli Internazionali d’Italia.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del Masters 1000 di Roma 2026 che vede di fronte Mattia BELLUCCI e l’argentino Roman Andres Burruchaga, si gioca per accedere al 2° turno degli Internazionali d’Italia 2026. Gli Internazionali d’Italia entrano nel secondo giorno di tabellone principale maschile, dedicato alla conclusione dei match del primo turno. Tra questi c’è lo scontro tra il lombardo Bellucci e il qualificato albiceleste che tanto bene si trova sulla terra battuta. Quest’ultimo arriva dalla brillante semifinale del torneo di Cagliari, quando uscì di scena per mano di Hubert Hurkacz, mentre Bellucci si è fermato al 2° turno dopo la vittoria su Sonego.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bellucci-Burruchaga, ATP Roma 2026 in DIRETTA: match complesso contro lo specialista argentino Notizie correlate LIVE Cobolli-Carabelli, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: si comincia contro lo specialista argentinoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del match di secondo turno... LIVE Cobolli-Carabelli, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: sfida allo specialista argentinoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del match di secondo turno... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: LIVE Bellucci-Burruchaga, ATP Roma 2026 in DIRETTA: match complesso contro lo specialista argentino; Bellucci-Burruchaga oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; Tutti gli italiani in campo domani a Roma (ATP e WTA): orari, tv, programma 7 maggio, streaming; Internazionali d’Italia 2026 oggi in tv: orari partite 7 maggio, ordine di gioco, streaming. Bellucci-Burruchaga oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streamingL'occasione è importante per l'uno e per l'altro. Da una parte Mattia Bellucci, che cerca di rimettersi in luce dopo una stagione abbastanza a corrente ... oasport.it LIVE Bellucci-Burruchaga, ATP Roma 2026 in DIRETTA: match complesso contro lo specialista argentinoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del Masters 1000 di Roma ... oasport.it Sorteo del M1000 de Roma: Etcheverry y Cerundolo Bye JM Cerundolo v Q -R2: Fokina Navone v Shapovalov -R2: FA Aliassime Burruchaga v Bellucci -R2: Etcheverry Tirante v Cadenasso -R2: Norrie Ugo Carabelli v Shevchenko -R2: Khachanov Báez v Bro x.com Sorteggiato il tabellone degli #IBI26, ecco i primi turni degli azzurri: Berrettini Popyrin Sonego Buse Nardi qualificato Maestrelli Bautista Agut Bellucci Burruchaga Cadenasso Tirante Arnaldi Munar Cinà Blockx Sono 4 le teste di serie azz - facebook.com facebook