LIVE Darderi-Burruchaga ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | azzurro in campo tra poco

Alle 12:30 si svolge il match tra Darderi e Burruchaga nell'ambito dell'ATP di Amburgo 2026. Attualmente il punteggio è di 6-4, 5-5, con il doppio precedente che si riferisce a incontri passati tra i due giocatori. La partita si sta avvicinando a un super tie-break e alla conclusione del secondo set. La diretta sarà aggiornata costantemente per seguire gli sviluppi di questa sfida.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:30 E allora, siamo 6-4, 5-5 con il doppio precedente, massimo attenderemo il tempo di un super tie-break e della conclusione del 2° set. 12:02 KrawietzPuetz-NysRogerVasselin 6-4, 1-0! Poi Luciano. Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di primo turno dell’ATP 500 di Amburgo 2026 che vede di fronte Luciano DARDERI all’argentino Roman Andres Burruchaga per un posto in ottavi di finale in Germania. Sulla terra tedesca l’italo-argentino è chiamato a confermare quanto mostrato nella bellissima cavalcata degli Internazionali d’Italia, conclusa soltano per mano di Casper Ruud in semifinale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Darderi-Burruchaga, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: azzurro in campo tra poco ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video A PARIGI È SUBITO GRANDE ITALIA! DARDERI E COBOLLI SCENDONO IN CAMPO PER LULTIMO TEST! Sullo stesso argomento LIVE Darderi-Burruchaga, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: l’italiano deve confermare lo status raggiuntoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di primo turno dell’ATP 500 di... Leggi anche: LIVE Darderi-Paul, ATP Roma 2026 in DIRETTA: manca poco all’ingresso in campo dell’azzurro LIVE Darderi-Burruchaga, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: l’italiano deve confermare il nuovo statusCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di primo turno dell'ATP 500 di Amburgo ... oasport.it Dove vedere in tv Darderi-Burruchaga oggi, ATP Amburgo 2026: orario, programma, streamingPochi giorni dopo aver terminato in semifinale la sua magnificata avventura al Foro Italico, Luciano Darderi torna in campo martedì 19 maggio contro ... oasport.it