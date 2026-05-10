LIVE Darderi-Paul ATP Roma 2026 in DIRETTA | manca poco all’ingresso in campo dell’azzurro

Tra poco i due tennisti scenderanno in campo per il match dell’ATP di Roma, con l’azzurro pronto a entrare in campo. La partita è molto attesa e i giocatori stanno ultimando le preparazioni prima di iniziare. I fan sono in attesa di vedere l’incontro tra i due atleti, con l’inizio previsto tra pochi minuti. La diretta seguirà gli sviluppi appena il match avrà inizio.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.50 Ancora qualche minuti e i protagonisti del match entreranno in campo. 17.47 Questo è il terzo scontro diretto tra Paul e Darderi, ma il secondo a livello ATP visto che il primo incrocio avvenne ai Giochi Olimpici di Parigi nel 2024. L’azzurro, inoltre, non è mai riuscito a strappare un set allo statunitense che però non ha mai incontrato nel suo massimo livello di maturità sportiva raggiunto negli ultimi due. L’ultimo scontro diretti, infatti, risale sempre al 2024, sul cemento di Toronto. 17.45 Darderi non è l’unico azzurro in campo oggi al Foro Italico di Roma, visto che da poco è terminato l’incontro tra Musetti e Cerundolo con il toscano che ha vinto 2-0 una partita tosta e faticosa, accusando anche un problema alla coscia sinistra.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Darderi-Paul, ATP Roma 2026 in DIRETTA: manca poco all’ingresso in campo dell’azzurro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: LIVE Berrettini-Bublik, ATP Miami 2026 in DIRETTA: Paul vince il primo su Mannarino, manca poco all’ingresso in campo dell’azzurro Leggi anche: LIVE Sinner-Ofner, ATP Roma 2026 in DIRETTA: manca poco all’ingresso in campo dell’azzurro! Argomenti più discussi: LIVE Darderi-Paul, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro vuole una partita alla pari; Live Tommy Paul - Luciano Darderi - Roma Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 10/05/2026; Come cambia il ranking Atp dopo il Madrid Open; IBI 26, il tabellone degli italiani: derby Nardi-Pellegrino al primo turno.