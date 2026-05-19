LIVE Darderi-Burruchaga 5-1 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | l’azzurro prende il largo nel 1° set

Sul campo di Amburgo, Darderi e Burruchaga si affrontano in un match valido per il torneo ATP 2026. Al momento, Darderi si è portato avanti nel primo set con un punteggio di 5-1, dopo aver messo a segno alcuni punti chiave. Durante lo scambio, si sono verificati vari scambi di gioco, tra cui un punto lungo concluso con un dritto di Darderi e un errore in rete di Burruchaga. La partita è seguita in diretta con aggiornamenti costanti.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Lungo il dritto di Darderi. 30-30 Palla corta in rete. 30-15 Si ferma sul nastro il dritto di Burruchaga. 15-15 A segno la palla corta argentina. 15-0 Ace al centro. 5-1 E allora, cattivo rimbalzo a segno sulla risposta di rovescio. Break! 40-A Via, fuori il dritto di Burruchaga. 40-40 Servizio e dritto. 40-A Prima e dritto clamorosamente sbagliato. 40-40 Scambio lungo, lo vince Burruchaga. Seconda. 40-A Sbaglia l’argentino dopo il servizio. Palla break, set point. 40-40 Gratuito di dritto di Roman Andres. 40-30 Bella contro palla corta di Burruchaga. 30-30 Non risponde di dritto Luciano, punto che poteva ammazzare il parziale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Darderi-Burruchaga 5-1, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: l’azzurro prende il largo nel 1° set ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video A PARIGI È SUBITO GRANDE ITALIA! DARDERI E COBOLLI SCENDONO IN CAMPO PER LULTIMO TEST! Sullo stesso argomento LIVE Darderi-Burruchaga, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: azzurro in campo a minutiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:00 Azzurro chiamato a confermare lo status ottenuto dopo gli Internazionali d’Italia, che lo hanno visto... LIVE Darderi-Burruchaga, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: azzurro in campo tra pocoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:30 E allora, siamo 6-4, 5-5 con il doppio precedente, massimo attenderemo il tempo di un super tie-break... LIVE Darderi-Burruchaga 2-1, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: inizio eterno di 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Servizio dritto e smash. 30-40 Con il dritto Luciano! 30-30 Nuovo doppio fallo da sinistra. 30-15 Servizio ... oasport.it Dove vedere in tv Darderi-Burruchaga oggi, ATP Amburgo 2026: orario, programma, streamingPochi giorni dopo aver terminato in semifinale la sua magnificata avventura al Foro Italico, Luciano Darderi torna in campo martedì 19 maggio contro ... oasport.it