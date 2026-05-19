LIVE Darderi-Burruchaga 5-1 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | l’azzurro prende il largo nel 1° set
Sul campo di Amburgo, Darderi e Burruchaga si affrontano in un match valido per il torneo ATP 2026. Al momento, Darderi si è portato avanti nel primo set con un punteggio di 5-1, dopo aver messo a segno alcuni punti chiave. Durante lo scambio, si sono verificati vari scambi di gioco, tra cui un punto lungo concluso con un dritto di Darderi e un errore in rete di Burruchaga. La partita è seguita in diretta con aggiornamenti costanti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Lungo il dritto di Darderi. 30-30 Palla corta in rete. 30-15 Si ferma sul nastro il dritto di Burruchaga. 15-15 A segno la palla corta argentina. 15-0 Ace al centro. 5-1 E allora, cattivo rimbalzo a segno sulla risposta di rovescio. Break! 40-A Via, fuori il dritto di Burruchaga. 40-40 Servizio e dritto. 40-A Prima e dritto clamorosamente sbagliato. 40-40 Scambio lungo, lo vince Burruchaga. Seconda. 40-A Sbaglia l’argentino dopo il servizio. Palla break, set point. 40-40 Gratuito di dritto di Roman Andres. 40-30 Bella contro palla corta di Burruchaga. 30-30 Non risponde di dritto Luciano, punto che poteva ammazzare il parziale. 🔗 Leggi su Oasport.it
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