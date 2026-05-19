LIVE Darderi-Burruchaga 6-3 3-4 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | due 15-40 lasciati sul piatto nel 2° set

Nel match di Amburgo, Darderi e Burruchaga si affrontano in un incontro che sta vivendo momenti intensi. Dopo aver vinto il primo set 6-3, i due giocatori si trovano ora sul 3-4 nel secondo, con alcune chance mancate sul servizio. Nel game attuale, sono stati lasciati sul piatto due punti favorevoli con punteggio di 15-40, prima di un colpo di servizio slice e un dritto dall’altra parte della rete. I tifosi seguono attentamente ogni scambio, in attesa di sviluppi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui