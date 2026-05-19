LIVE Darderi-Burruchaga 6-3 3-4 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | due 15-40 lasciati sul piatto nel 2° set

Da oasport.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match di Amburgo, Darderi e Burruchaga si affrontano in un incontro che sta vivendo momenti intensi. Dopo aver vinto il primo set 6-3, i due giocatori si trovano ora sul 3-4 nel secondo, con alcune chance mancate sul servizio. Nel game attuale, sono stati lasciati sul piatto due punti favorevoli con punteggio di 15-40, prima di un colpo di servizio slice e un dritto dall’altra parte della rete. I tifosi seguono attentamente ogni scambio, in attesa di sviluppi.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-4 E allora, due 15-40 consecutivi lasciati sul piatto. A-40 Servizio slice e dritto di là. 40-40 Servizio e dritto a campo aperto. 30-40 Largo il dritto inside in, altra chance sprecata! 15-40 Dritto Anomalo vincente! Palle break, due! 15-30 Il passante di Luciano è a segno in corsa di dritto! 15-15 Gran smash in arretramento di Burruchaga. 0-15 Si fa minaccioso sin da subito nel game Darderi spingendo di dritto e raccogliendo il forzato del rivale. 3-3 ACE! 40-30 In rete la palla corta di Burruchaga. Regalo! 30-30 Prima in Kick e dritto inside in vincente! 15-30 Si allarga il cambio lungoriga di dritto di Darderi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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