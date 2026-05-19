LIVE Darderi-Burruchaga 2-1 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | inizio eterno di 1° set

Al torneo di Amburgo, il match tra Darderi e Burruchaga si è aperto con un primo set molto lungo, conclusosi con un punteggio di 2-1 in favore di Darderi. Durante la partita, si è verificato un momento in cui Darderi ha risposto con un dritto sulla seconda battuta, richiedendo attenzione. I tifosi possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale cliccando sul link dedicato alla diretta, per poter seguire ogni punto e sviluppo dell'incontro.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Fuori la risposta di dritto sulla seconda, serve solo attenzione. 0-30 A segno il recupero profondo di Luciano sulla palla corta di Burruchaga, che sbaglia di dritto il passante. 0-15 Super scambio portato dalla parte dell’azzurro con il dritto, nastro vincente a risolverlo. 2-1 A segno con il dritto Darderi. 40-30 Cross stretto vincente. 30-30 Prima vincente! 15-30 A segno col passante di rovescio Burruchaga. 15-15 Dritto in cross a segno. 0-15 Riga col rovescio di Burruchaga, che poi chiude in cross. 1-1 E allora se ne va in corridoio il rovescio difensivo di Burruchaga. 40-A Ci arriva Luciano sulla palla corta e nasconde alla grande l’intenzione di lungoriga, infilato Burruchaga! 40-40 Largo il dritto dell’argentino. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Darderi-Burruchaga 2-1, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: inizio eterno di 1° set ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ATP Hamburg & Geneva | Tennis Predictions Today 19/05/2026 Betting Breakdown Sullo stesso argomento LIVE Darderi-Burruchaga, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: azzurro in campo a minutiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:00 Azzurro chiamato a confermare lo status ottenuto dopo gli Internazionali d’Italia, che lo hanno visto... LIVE Darderi-Burruchaga, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: azzurro in campo tra pocoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:30 E allora, siamo 6-4, 5-5 con il doppio precedente, massimo attenderemo il tempo di un super tie-break... LIVE Darderi-Burruchaga 1-1, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: iniziato un nuovo torneo per il n.16CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Servizio dritto e smash. 30-40 Con il dritto Luciano! 30-30 Nuovo doppio fallo da sinistra. 30-15 Servizio ... oasport.it