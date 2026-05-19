LIVE Cobolli-Buse 2-6 5-7 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | esordio amaro per il campione uscente

Il torneo ATP di Amburgo 2026 ha visto l’esordio di Cobolli, che ha affrontato un avversario sconfitto in due set: 2-6, 5-7. La partita si è conclusa con una sconfitta che ha comportato la perdita di 500 punti, quelli conquistati lo scorso anno. La sfida è stata seguita in diretta, e alle 13.48 si è avuta conferma della sconfitta del giocatore. Questa partita rappresenta un passo negativo per il campione uscente nel suo ritorno nel torneo.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.48 Una sconfitta pesante per Cobolli che perde i 500 punti conquistati la scorsa stagione. La classifica del romano non dovrebbe però subire grandi cambiamenti, con l’azzurro che scivola virtualmente alla posizione numero 14. 13.47 Al secondo turno dell’ATP 500 di Amburgo Buse affronterà Jakub Mensik, che ha battuto Jan-Lennard Struff. 13.46 Per Buse è la vittoria più importante della carriera, se si guarda il ranking dell’avversario. Prima di oggi il peruviano aveva ottenuto un solo successo contro un top 20: nella Coppa Davis 2024 contro Nicolas Jarry, allora numero 20 del ranking ATP 13.45 Partita difficile al servizio per Cobolli, che è cresciuto nel corso dell’incontro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Buse 2-6, 5-7, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: esordio amaro per il campione uscente ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video A PARIGI È SUBITO GRANDE ITALIA! DARDERI E COBOLLI SCENDONO IN CAMPO PER LULTIMO TEST! Sullo stesso argomento LIVE Cobolli-Buse 0-1, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: partenza in salita, break per il peruvianoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Prima vincente di Buse 40-40 Il rovescio incrociato di Buse termina in corridoio al termine di uno... Leggi anche: LIVE Cobolli-Buse 1-3, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: peruviano avanti di un break Il campione in carica, Flavio Cobolli, è pronto a fare il suo esordio ad Amburgo contro il peruviano Ignacio Buse! Prima sfida in assoluto fra i due x.com LIVE Darderi-Burruchaga 2-1, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: inizio eterno di 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Servizio dritto e smash. 30-40 Con il dritto Luciano! 30-30 Nuovo doppio fallo da sinistra. 30-15 Servizio ... oasport.it LIVE Cobolli-Buse 2-6, 5-6, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: il peruviano serve per il matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Prima slice ad uscire ad aprirsi il campo e dritto dalla parte opposta. 15-15 Il rovescio lungolinea di ... oasport.it