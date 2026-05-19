LIVE Cobolli-Buse 0-1 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | partenza in salita break per il peruviano
Al torneo ATP di Amburgo, la partita tra Cobolli e Buse è iniziata con il peruviano in vantaggio di un break. Sul punteggio di 0-1, Cobolli ha commesso un altro errore in rete, mentre Buse ha conquistato il primo punto vincente della partita. Durante lo scambio, Buse ha anche avuto un’opportunità con un rovescio incrociato che è finito fuori, ma l’atleta peruviano ha comunque mantenuto il vantaggio. La sfida prosegue con entrambe le parti che cercano di trovare ritmo e continuità.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Prima vincente di Buse 40-40 Il rovescio incrociato di Buse termina in corridoio al termine di uno scambio in cui il peruviano aveva il controllo 40-30 Cobolli affossa malamente in rete. 30-30 Il rovescio in uscita dal servizio di Buse si ferma a metà rete. 30-15 Buona difesa di Cobolli, che arriva bene sugli angoli stretti trovati dal peruviano che però perde il controllo del rovescio lungolinea 30-0 Dritto in contropiede vincente. Ottimo inizio di Buse che sta colpendo molto bene da fondo 15-0 Uno-due per il peruviano Al servizio Ignacio Buse 0-1 Break Buse: doppio fallo, il secondo del game per l’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it
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