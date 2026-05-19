LIVE Cobolli-Buse 0-1 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | partenza in salita break per il peruviano

Al torneo ATP di Amburgo, la partita tra Cobolli e Buse è iniziata con il peruviano in vantaggio di un break. Sul punteggio di 0-1, Cobolli ha commesso un altro errore in rete, mentre Buse ha conquistato il primo punto vincente della partita. Durante lo scambio, Buse ha anche avuto un’opportunità con un rovescio incrociato che è finito fuori, ma l’atleta peruviano ha comunque mantenuto il vantaggio. La sfida prosegue con entrambe le parti che cercano di trovare ritmo e continuità.

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