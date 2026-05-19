LIVE Cobolli-Buse 2-6 3-2 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | l’azzurro cambia ritmo equilibrio nel 2°set

Al torneo ATP di Amburgo, l’incontro tra due giocatori italiani prosegue con un punteggio di 2-6, 3-2 a favore del peruviano. Dopo aver perso il primo set, l’azzurro ha cambiato ritmo e si è portato avanti nel secondo, mantenendo l’equilibrio. Nel gioco in corso, Cobolli ha messo in mostra una buona prima di servizio, mentre il rivale ha risposto con una palla in rete. La partita si sta svolgendo in diretta, con aggiornamenti continui sul punteggio e le azioni sul campo.

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