LIVE Cobolli-Buse 2-6 3-2 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | l’azzurro cambia ritmo equilibrio nel 2°set
Al torneo ATP di Amburgo, l’incontro tra due giocatori italiani prosegue con un punteggio di 2-6, 3-2 a favore del peruviano. Dopo aver perso il primo set, l’azzurro ha cambiato ritmo e si è portato avanti nel secondo, mantenendo l’equilibrio. Nel gioco in corso, Cobolli ha messo in mostra una buona prima di servizio, mentre il rivale ha risposto con una palla in rete. La partita si sta svolgendo in diretta, con aggiornamenti continui sul punteggio e le azioni sul campo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Gioco Cobolli: buona prima dell’azzurro. In rete la risposta del peruviano. 40-15 Buona risposta di Buse che attacca in controtempo con il dritto e forza l’italiano all’errore. 40-0 Prima al centro vincente. 30-0 Servizio ad uscire e rovescio in contro-balzo in contropiede per l’italiano che accelera con lo schiaffo al volo di dritto e chiude con una splendida stop-volley 15-0 Il dritto lungolinea non rientra a sufficienza e si ferma in corridoio. Scambio duro da fondo 2-2 Gioco Buse: in rete la risposta di rovescio di Cobolli. Seconda 40-30 Grande scambio vinto da Buse che spinge con attenzione sulla diagonale sinistra. 🔗 Leggi su Oasport.it
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