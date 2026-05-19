LIVE Cobolli-Buse 2-5 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | il peruviano serve per vincere il 1° set

Al torneo ATP di Amburgo, il match tra Cobolli e Buse è in corso con il peruviano che serve per aggiudicarsi il primo set. Attualmente il punteggio vede Buse avanti 5-2 e ha appena conquistato un break. L’italiano sta cercando di recuperare, lavorando la seconda palla, ma ha commesso un errore con il rovescio lungolinea che è finito in rete. I tifosi seguono con attenzione gli scambi e gli aggiornamenti in diretta.

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