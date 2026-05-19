LIVE Cobolli-Buse 2-5 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | il peruviano serve per vincere il 1° set
Al torneo ATP di Amburgo, il match tra Cobolli e Buse è in corso con il peruviano che serve per aggiudicarsi il primo set. Attualmente il punteggio vede Buse avanti 5-2 e ha appena conquistato un break. L’italiano sta cercando di recuperare, lavorando la seconda palla, ma ha commesso un errore con il rovescio lungolinea che è finito in rete. I tifosi seguono con attenzione gli scambi e gli aggiornamenti in diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-5 Break Buse: l’italiano lavora la seconda ad uscire ma spedisce in rete il rovescio lungolinea successivo. Seconda 40-A Braccio da ferro da fondo campo sulla diagonale di dritto. Il primo a sbagliare è Cobolli che perde in lunghezza il dritto. 40-40 Il rovescio lungolinea di Cobolli termina in corridoio. L’italiano aveva cercato questa soluzione in uscita dal servizio A-40 Prima al centro vincente 40-40 Risposta profonda di Buse. In corridoio il dritto in uscita dal servizio di Cobolli. 40-30 La smorzata di Cobolli resta alta e diventa un comodo invito per il peruviano. 40-15 La risposta di rovescio di Buse si ferma sul nastro. 🔗 Leggi su Oasport.it
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