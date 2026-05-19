LIVE Cobolli-Buse 2-6 2-1 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | 1° set da dimenticare per l’azzurro

Da oasport.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita di singolare maschile in corso a Amburgo, Cobolli ha perso il primo set con il punteggio di 2-6, 2-1 in favore dell’avversario. Nel primo set, l’azzurro ha risposto bene a uno scambio e ha preso il comando, costringendo l’avversario a correre e forzandolo all’errore. Nel secondo set, Cobolli ha vinto il proprio turno di servizio, portandosi avanti 2-1, dopo aver sferrato un ace. La partita è trasmessa in diretta, con aggiornamenti continui sui punteggi.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Cobolli risponde bene e prende in mano lo scambio. Questa volta è l’azzurro a far correre l’avversario, alternando gli angoli con il dritto e forzandolo all’errore 2-1 Gioco Cobolli: prima carica ad uscire. In corridoio la risposta di Buse. 40-30 Cobolli perde il controllo del colpo in uscita dal servizio 40-15 Prima al centro di Cobolli che poi finta la smorzata e gioca un dritto in back profondo. Buse si salva come può e trova un buon recupero lungolinea, su cui l’azzurro si difende con un colpo spalle alla rete che diventa comodo per il rovescio del peruviano 40-0 Il dritto di Buse si ferma a metà rete. 🔗 Leggi su Oasport.it

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