LIVE Berrettini-Buse 6-7 7-6 3-4 ATP Marrakech 2026 in DIRETTA | c’è un break per il peruviano

Al torneo ATP di Marrakech, il match tra Berrettini e Buse prosegue con il terzo set in corso. Attualmente, il peruviano conduce con un break del 4-3 e 40-0 nel game in corso, mentre il romano ha appena perso il servizio. La partita è in diretta e può essere aggiornata cliccando sul link dedicato. La situazione vede il peruviano avanti di un game e con due punti di vantaggio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-4 A zero il romano. 40-0 Servizio dritto e formalità. 30-0 Servizio e pallata di dritto. 15-0 Servizio e dritto Berrettini. 2-4 A quindici il peruviano. 40-15 Risposta vincente. 40-0 Ancora con la prima Buse. 30-0 Prima e rovescio a segno. 15-0 Larga la difesa di dritto del romano. 2-3 Servizio e dritto Berrettini. 40-15 Kick vincente. 30-15 Risposta stretta di dritto Buse. 30-0 Tre dritti in spinta e punto Berrettini! 15-0 Servizio e dritto. 1-3 Servizio rovescio e stop volley. 40-15 Slice lungoriga perfido di Berrettini. 40-0 Servizio e dritto. Rarissimo gioco veloce, fino ad ora, per Buse. 30-0 Prima vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Buse 6-7, 7-6, 3-4, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: c’è un break per il peruviano Articoli correlati LIVE Berrettini-Buse, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: esordio contro l’emergente peruvianoBuongiorno e benvenuti alla diretta live di Matteo Berrettini-Ignacio Buse, incontro valido per i sedicesimi di finale del torneo ATP 250 di... Leggi anche: LIVE Berrettini-Buse, 0-1, ATP Rio 2026 in DIRETTA: break in avvio del peruviano Una selezione di notizie su LIVE Berrettini Buse 6 7 7 6 3 4 ATP... Temi più discussi: LIVE Berrettini-Buse, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: esordio contro l’emergente peruviano; Live Ignacio Buse - Matteo Berrettini - Rio de Janeiro Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 20/02/2026; Dove vedere Berrettini-Buse all'Atp 250 in Marocco; Il tabellone del Miami Open 2026: con chi giocano Jannik Sinner, gli italiani e le italiane · Tennis ATP e WTA. LIVE Berrettini-Buse 6-7, 7-6, 2-3, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: un illusorio break per il peruvianoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Risposta vincente. 40-0 Ancora con la prima Buse. 30-0 Prima e rovescio a segno. 15-0 Larga la difesa di ... oasport.it Marrakech, Berrettini-Buse: terzo match sul Centrale, diretta tv e streamingMatteo Berrettini torna sulla terra rossa di Marrakech per i sedicesimi dell’ATP 250. Il tennista romano, finalista a Wimbledon 2021 e numero 91 del mondo, affronterà il peruviano Ignacio Buse, numero ... it.blastingnews.com Berrettini indietro di un set: il peruviano Buse lo vince al tie-break per 7 punti a 5. x.com DIRETTA LIVE - Matteo Berrettini esordisce nel torneo di Marrakech che lo vide trionfare 365 giorni fa contro il temibilissimo peruviano Ignacio Buse. - facebook.com facebook