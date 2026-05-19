LIVE Cobolli-Buse ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | pochi minuti al via dell’incontro

Da oasport.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 11.40 di questa mattina, si è tenuto l’incontro tra Flavio Cobolli e Ignacio Buse nell’ambito dell’ATP di Amburgo 2026. La partita è stata seguita in diretta da OA Sport, con aggiornamenti in tempo reale. Poco prima dell’inizio, gli appassionati hanno potuto cliccare sul link dedicato per ricevere gli ultimi dettagli sull’evento. Entrambi i giocatori sono scesi in campo per affrontare questa sfida, che si svolge nel contesto di uno dei tornei più importanti del circuito maschile.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.40 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Flavio Cobolli e Ignacio Buse. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIV E testuale dell’incontro tra Flavio Cobolli e Ignacio Buse, partita valevole per il primo turno dell’ ATP 500 di Amburgo 2026. Inizia la difesa del titolo del tennista italiano, che esordisce contro il giovane peruviano. Cobolli cerca risposte dopo Roma. Nel torneo di casa il numero 12 del mondo ha sconfitto Terence Atmane prima di arrendersi a Thiago Agustin Tirante, in una partita condizionata dalle emozioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

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