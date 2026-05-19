Fiuggi lite in strada e aggressione alla polizia | arrestato un 50enne

Nella tarda serata di ieri a Fiuggi, la Polizia di Stato è intervenuta in via Prenestina a seguito di una segnalazione riguardante una lite in strada vicino a un locale. Durante gli accertamenti, un uomo di 50 anni è stato arrestato dopo aver aggredito gli agenti che cercavano di calmare la situazione. L’intervento ha portato all’arresto dell’uomo, senza ulteriori dettagli sull’esito delle indagini o sulle conseguenze dell’accaduto.

Momenti di tensione nella tarda serata di ieri a Fiuggi, dove la Polizia di Stato è intervenuta in via Prenestina a seguito della segnalazione di una lite in strada nei pressi di un locale.Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza della città termale hanno intercettato due uomini. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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