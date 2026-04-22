Torino lite al ristorante degenera e tre uomini vengono accoltellati | due arresti per tentato omicidio

A Torino, tre uomini sono rimasti feriti durante una lite in un ristorante. La discussione è degenerata e si sono verificati degli attacchi con coltelli. Due uomini di nazionalità tunisina sono stati fermati dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio. Le autorità stanno ancora indagando sui dettagli dell'episodio e sui motivi della lite. Nessuna informazione è stata fornita sui feriti o sulle loro condizioni.

Eseguiti due arresti per tentato omicidio in seguito a una violenta aggressione avvenuta la sera del 3 aprile in un ristorante del quartiere Barriera di Milano. Secondo quanto si apprende dal comunicato della Polizia di Stato di Torino, i fatti hanno coinvolto due cittadini tunisini e cinque pakistani, con tre feriti e un’indagine che ha portato all’individuazione e alla cattura dei presunti responsabili. La ricostruzione dei fatti: una lite degenerata in violenza Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio la sera di venerdì 3 aprile, quando una richiesta di intervento al 112 NUE ha segnalato una lite con feriti presso un ristorante kebab situato in corso Giulio Cesare, nel quartiere Barriera di Milano a Torino.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Torino, lite al ristorante degenera e tre uomini vengono accoltellati: due arresti per tentato omicidio Notizie correlate Furiosa lite nel ristorante a Torino Barriera di Milano: tre uomini accoltellati, un ragazzo arrestato per tentato omicidioUna lite tra tunisini e pakistani all'interno del ristorante pizzeria kebap Istanbul Mimo di corso Giulio Cesare a Torino è sfociata in una violenta... Tentato omicidio a Torino, due giovani accoltellati per un presunto sguardo di troppo a una ragazza: l'epilogoUn giovane tunisino è stato arrestato per tentato omicidio dopo una violenta lite avvenuta in un ristorante kebab nel quartiere Barriera di Milano, a... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Lite familiare al ristorante, il titolare spara in aria con un fucile; Litiga con la fidanzata e si accoltella da solo al ristorante: uomo in ospedale; Eboli, lite al ristorante finisce nel sangue: uomo si ferisce con un coltello dopo l’addio della compagna. Torino, lite al ristorante degenera e tre uomini vengono accoltellati: due arresti per tentato omicidioEseguiti due arresti per tentato omicidio in seguito a una violenta aggressione avvenuta la sera del 3 aprile in un ristorante del quartiere Barriera di Milano. Secondo quanto si apprende dal ... virgilio.it Furiosa lite nel ristorante a Torino Barriera di Milano: tre uomini accoltellati, un ragazzo arrestato per tentato omicidioNon è chiarissimo che cosa l'abbia scatenata, prima dei fendenti scaricata una bomboletta di spray urticante nel locale ... torinotoday.it Condizioni da monitorare in vista di Torino-Inter x.com - In occasione dell' ', sabato 25 aprile, il mercato settimanale di Pasta, in strada Torino, si ` . Per ulteriori inf - facebook.com facebook