L’Italia torna a gioire al Giro | Ganna non delude e domina la cronometro Eulalio tiene la maglia rosa a fatica ma Vingegaard accorcia

L’Italia torna a festeggiare al Giro d’Italia grazie alla vittoria di Filippo Ganna nella decima tappa, una cronometro di 42 km da Viareggio a Massa. Ganna ha concluso la prova davanti a tutti, confermando le aspettative. Eulalio, che indossa la maglia rosa, ha mantenuto la leadership con fatica, mentre Vingegaard ha ridotto il distacco in classifica generale. La tappa si è disputata tra le strade della Toscana, con i concorrenti impegnati in una prova contro il tempo.

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Filippo Ganna rispetta i pronostici e domina la cronometro di 42 km da Viareggio a Massa, decima tappa del Giro d’Italia. Il corridore della Netcompany Ineos era il favoritissimo per questa tappa e non ha deluso le aspettative di tifosi e appassionati. Ganna ha preceduto il compagno di squadra Thymen Arensman, migliore tra gli uomini di classifica, distante 1’54”, e il francese Remi Cavagna (Groupama-FDJ United), a 1’59”. Con grandi difficoltà, ma alla fine Afonso Eulalio (Bahrain-Victorius) ha mantenuto la maglia rosa resistendo all’assalto di Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike), che però adesso si trova a 27? dal leader della classifica generale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’Italia torna a gioire al Giro: Ganna non delude e domina la cronometro. Eulalio tiene la maglia rosa a fatica, ma Vingegaard accorcia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Giro d’Italia, Ganna vince la cronometro a Massa. Eulalio resta in maglia rosaFilippo Ganna ha dominato la cronometro di 42 km da Viareggio a Massa, decima tappa del Giro d’Italia. Ganna show, l’azzurro vince la 10ª tappa cronometro del Giro d’Italia: Eulalio resta maglia rosaGanna è stratosferico: è sua la crono della 10a tappa del Giro d'Italia da Viareggio a Massa. Il caso Garlasco torna in prima pagina e l’Italia si ferma. Talk show dedicati, speciali in Rai, esperti improvvisati sulle impronte digitali. Tutto questo mentre una condanna definitiva viene rimessa in discussione e una persona - nel migliore dei casi - ha trasco x.com Italia, torna l’incubo cinese: Stellantis produrrà auto a Wuhan. E Pechino si prende anche FerrettiL’accordo sulle auto preoccupa il Governo. Urso: Produrre qui, non assemblare. E sul controllo degli yacth romagnoli arriva l’ipotesi del Golden power ... msn.com L’Italia torna a Bergamo per inseguire il Mondiale: contro l’Irlanda del Nord vale l’accesso alla finale playoffDopo il 5-0 all’Estonia dello scorso 5 settembre, alla New Balance Arena si rivede la Nazionale per il primo atto degli spareggi che possono portare gli Azzurri alla Coppa del Mondo: in caso di ... bergamonews.it