Ganna show l'azzurro vince la 10ª tappa cronometro del Giro d'Italia | Eulalio resta maglia rosa

Da fanpage.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ganna ha vinto la decima tappa del Giro d’Italia, una cronometro di circa 34 chilometri che si è corsa tra Viareggio e Massa. Il corridore azzurro ha concluso la prova in un tempo che ha superato di circa 4 minuti e 57 secondi quello di Eulalio, che si è confermato in maglia rosa. La classifica generale rimane invariata con Eulalio in testa e Ganna che si è distinto per la sua prestazione nella prova contro il tempo.

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Ganna è stratosferico: è sua la crono della 10a tappa del Giro d'Italia da Viareggio a Massa. La maglia rosa resta invece sulle spalle di Eulalio che chiude con un ritardo di 4'57" da Ganna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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