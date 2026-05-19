Ganna show l'azzurro vince la 10ª tappa cronometro del Giro d'Italia | Eulalio resta maglia rosa
Ganna ha vinto la decima tappa del Giro d’Italia, una cronometro di circa 34 chilometri che si è corsa tra Viareggio e Massa. Il corridore azzurro ha concluso la prova in un tempo che ha superato di circa 4 minuti e 57 secondi quello di Eulalio, che si è confermato in maglia rosa. La classifica generale rimane invariata con Eulalio in testa e Ganna che si è distinto per la sua prestazione nella prova contro il tempo.
Ganna è stratosferico: è sua la crono della 10a tappa del Giro d'Italia da Viareggio a Massa. La maglia rosa resta invece sulle spalle di Eulalio che chiude con un ritardo di 4'57" da Ganna. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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