Ganna show l'azzurro vince la 10ª tappa cronometro del Giro d'Italia | Eulalio resta maglia rosa

Ganna ha vinto la decima tappa del Giro d’Italia, una cronometro di circa 34 chilometri che si è corsa tra Viareggio e Massa. Il corridore azzurro ha concluso la prova in un tempo che ha superato di circa 4 minuti e 57 secondi quello di Eulalio, che si è confermato in maglia rosa. La classifica generale rimane invariata con Eulalio in testa e Ganna che si è distinto per la sua prestazione nella prova contro il tempo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui