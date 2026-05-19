Giro d’Italia Ganna vince la cronometro a Massa Eulalio resta in maglia rosa

Da lapresse.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella decima tappa del Giro d’Italia, una cronometro di 42 km da Viareggio a Massa, Filippo Ganna ha concluso la prova in prima posizione, ottenendo la vittoria. Eulalio ha mantenuto la maglia rosa, rimanendo al comando della classifica generale. La gara si è svolta tra le strade della Toscana, con i corridori impegnati in un percorso pianeggiante e tecnicamente impegnativo. La vittoria di Ganna rappresenta un risultato importante in questa fase della corsa.

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Filippo Ganna ha dominato la cronometro di 42 km da Viareggio a Massa, decima tappa del Giro d’Italia. Il corridore della Netcompany Ineos ha preceduto il compagno di squadra Thymen Arensman, migliore tra gli uomini di classifica, distante 1’54”, e il francese Remi Cavagna (Groupama-FDJ United), a 1’59”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giro d'Italia (@giroditalia) Afonso Eulalio (Bahrain-Victorius) resta in maglia rosa resistendo all’assalto di Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike). La classifica: il punto alla fine della decima tappa. Nella top ten di giornata anche Lorenzo Milesi (Movistar Team), nono a 2’40” dal vincitore odierno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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