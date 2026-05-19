Giro d’Italia Ganna vince la cronometro a Massa Eulalio resta in maglia rosa

Nella decima tappa del Giro d’Italia, una cronometro di 42 km da Viareggio a Massa, Filippo Ganna ha concluso la prova in prima posizione, ottenendo la vittoria. Eulalio ha mantenuto la maglia rosa, rimanendo al comando della classifica generale. La gara si è svolta tra le strade della Toscana, con i corridori impegnati in un percorso pianeggiante e tecnicamente impegnativo. La vittoria di Ganna rappresenta un risultato importante in questa fase della corsa.

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