trump iran ha accettato di sospendere il suo programma sul nucleare

L'Iran ha deciso di sospendere il suo programma nucleare a tempo indeterminato, secondo quanto annunciato. Gli Stati Uniti non riacquisteranno i fondi congelati associati a questa decisione. La notizia riguarda un accordo tra le parti, senza dettagli sulle modalità di attuazione o eventuali verifiche. La sospensione è stata comunicata senza indicazioni su eventuali condizioni o scadenze specifiche.

L'Iran ha accettato di sospendere il proprio programma nucleare a tempo indeterminato e non riceverà alcun fondo congelato dagli Stati Uniti. Lo ha detto Donald Trump in un'intervista a Bloomberg, sottolineando che l'accordo per mettere fine alla guerra è quasi completo. "Molti dei punti sono stati definiti. Procederà piuttosto rapidamente", ha osservato il presidente negando che la moratoria sul programma nucleare iraniano scadrà dopo 20 anni. Alla domanda se il programma si fermerà completamente, Trump ha risposto: "Niente anni, illimitato".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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