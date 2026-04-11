Oggi si tengono a Islamabad i negoziati tra Iran e Stati Uniti, in un momento di tensione crescente tra le due parti. Il focus principale riguarda il nodo di Hormuz, lo stretto strategico di grande importanza per il traffico marittimo internazionale. Nel frattempo, il vicepresidente degli Stati Uniti ha ribadito che non ci saranno pedaggi sulle acque considerate internazionali, mentre le parti cercano di trovare un punto di accordo.

In una tregua sempre più fragile tra Iran e Usa arriva il giorno dei colloqui in Pakistan. Per gli Usa sarà presente il vicepresidente J.D Vance, che sarà al tavolo di Islamabad. Il nodo da sciogliere è lo Stretto di Hormuz, che gli iraniani ora rivendicano. Ma la linea del presidente degli Stati Uniti è quella di non cedere: devono rimanere come finora sono state prima della guerra, acque internazionali e senza pedaggi. A capo della squadra negoziale di Teheran ci sarà Ghalibaf, che ha già espresso al sua diffidenza verso gli Usa. Secondo quanto riporta il New York Times, che cita funzionari statunitensi, l’Iran non sarebbe in grado di individuare e rimuovere le mine nello Stretto di Hormuz, né di riaprire le vie navigabili. 🔗 Leggi su Open.online

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IRAN-USA: la GUERRA di Trump è un PANTANO. Cosa rischiamo | Recap con Gianluca Di Feo

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Iran, è il giorno dei negoziati a Islamabad. Il nodo di Hormuz. Trump: «No ai pedaggi, sono acque internazionali» - La diretta x.com

Donald Trump torna ad alzare il tono contro l’Iran sul nodo Hormuz In un nuovo intervento, il presidente Usa accusa Teheran di gestire “in modo pessimo” il transito del petrolio nello Stretto e avverte che l’imposizione di pedaggi alle petroliere non rientra nei t - facebook.com facebook