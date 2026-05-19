L’Inter esagera 50 milioni | è il prescelto per la difesa
L’Inter ha deciso di investire una cifra di circa cinquanta milioni di euro per rinforzare il reparto difensivo. La società ha individuato il giocatore ritenuto più adatto per il ruolo e sta definendo i dettagli dell’operazione. Questa scelta rappresenta un investimento importante rispetto alle precedenti campagne di mercato. La strategia punta a rafforzare la difesa prima dell’inizio della prossima stagione, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni complessive della squadra.
di Bruno De Santis L’Inter non vuole badare a spese per rinforzare la difesa: si punta all’obiettivo da cinquanta milioni di euro L’ Inter sta preparando un’estate diversa dalle altre. Lo si capisce dai nomi che continuano a uscire, ma soprattutto dal tipo di profili che vengono accostati ai nerazzurri. Non soltanto giocatori già pronti e vicini ai trent’anni come accadeva in passato, ma anche talenti giovani con valutazioni enormi e margini di crescita che fanno già girare la testa. La difesa sarà uno dei reparti dove potrebbero arrivare cambiamenti importanti. Perché tra rinnovi da definire, età media da abbassare e possibili movimenti in uscita, l’Inter sta iniziando a costruire una lista molto ampia di nomi. 🔗 Leggi su Internews24.com
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