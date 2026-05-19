L’Inter ha deciso di investire una cifra di circa cinquanta milioni di euro per rinforzare il reparto difensivo. La società ha individuato il giocatore ritenuto più adatto per il ruolo e sta definendo i dettagli dell’operazione. Questa scelta rappresenta un investimento importante rispetto alle precedenti campagne di mercato. La strategia punta a rafforzare la difesa prima dell’inizio della prossima stagione, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni complessive della squadra.

di Bruno De Santis L’Inter non vuole badare a spese per rinforzare la difesa: si punta all’obiettivo da cinquanta milioni di euro L’ Inter sta preparando un’estate diversa dalle altre. Lo si capisce dai nomi che continuano a uscire, ma soprattutto dal tipo di profili che vengono accostati ai nerazzurri. Non soltanto giocatori già pronti e vicini ai trent’anni come accadeva in passato, ma anche talenti giovani con valutazioni enormi e margini di crescita che fanno già girare la testa. La difesa sarà uno dei reparti dove potrebbero arrivare cambiamenti importanti. Perché tra rinnovi da definire, età media da abbassare e possibili movimenti in uscita, l’Inter sta iniziando a costruire una lista molto ampia di nomi. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - L’Inter esagera, 50 milioni: è il prescelto per la difesa

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