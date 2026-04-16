Calciomercato Inter Muharemovic il prescelto in difesa Contatti fitti e un ostacolo da non sottovalutare

Sul fronte del calciomercato, l'Inter ha messo gli occhi su Muharemovic, difensore attualmente in forza al Sassuolo, come possibile rinforzo per la prossima stagione. Sono stati avviati diversi contatti tra le parti, ma resta da superare un ostacolo legato a un interesse proveniente dalla Premier League. La trattativa si sta sviluppando con attenzione, senza che siano ancora trapelate decisioni definitive.

di Alberto Petrosilli Calciomercato Inter, il prescelto per la difesa della prossima stagione è Muahremovic del Sassuolo: occhio all’insidia targata Premier League. L’ Inter accelera con decisione sul fronte mercato per blindare la retroguardia del futuro. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il club nerazzurro è in forte pressing su Tarik Muharemovic, centrale di proprietà del Sassuolo individuato come rinforzo prioritario per la stagione 20262027. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Calciomercato Inter, Muharemovic vede nerazzurro: contatti avanzatissimi. Nonostante la Juventus vanti un’opzione per riacquistarlo a metà prezzo, l’Inter si sta muovendo con maggiore convinzione.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, Muharemovic il prescelto in difesa. Contatti fitti e un ostacolo da non sottovalutare Notizie correlate Muharemovic Juve, forte scatto da parte di quella big di Serie A! Contatti sempre più fitti per il difensore del Sassuolodi Luca FiorettiMuharemovic Juve: la dirigenza dell’Inter accelera per il difensore, la Vecchia Signora osserva la situazione forte della sua... Calciomercato Inter LIVE: Muharemovic è il primo obiettivo per la difesa nerazzurraSolet Inter, la rivelazione: ad aprile l’udienza, poi si potrà chiudere con l’eventuale trasferimento! Mercato Inter, dall’Inghilterra sono sicuri:... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Moretto: Inter, base d’accordo con Muharemovic! Col Sassuolo scambio con…; Calciomercato Inter, accordo con Muharemovic: sprint dei neroazzurri; Sassuolo, Carnevali: Muharemovic all'Inter? Ne stiamo parlando con diversi club; Calciomercato Inter, sì a Muharemovic: la strategia è una contropartita. Calciomercato Inter: tre colpi per ringiovanire la rosaL'Inter, con lo Scudetto ormai ad un passo, prepara il mercato estivo puntando sulle indicazioni di Chivu. Il tecnico rumeno in estate potrebbe cambiare modulo. Inter, il piano di Chivu: tre innesti e ... fantacalcio.it Inter, obiettivo Muharemovic: è il primo della listaRivelazione di questo campionato, il suo nome è in cima alla lista dei desideri dell'Inter. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, i nerazzurri preparano l'assalto a ... fantacalcio.it Calciomercato Roma, l'Inter guarda in casa giallorossa: oltre a Koné piace anche Mancini: #ASR #ASRoma #Roma #Calciomercato #Mancini #Koné facebook Calciomercato Inter, quali operazioni vanno fatte nel mercato estivo x.com