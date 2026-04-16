Inter missione difesa | Mancini è il prescelto per l’eredità di Materazzi

L’Inter ha avviato una riorganizzazione del reparto difensivo e ha individuato nel nome di Gianluca Mancini il possibile nuovo elemento chiave. La società ha deciso di puntare sulla sua esperienza per rafforzare la linea arretrata in vista delle prossime competizioni. La trattativa, ancora in corso, riguarda il trasferimento del giocatore, con le parti che stanno definendo i dettagli.

L’Inter ha deciso di cambiare volto alla propria difesa e il nome in cima alla lista è quello di Gianluca Mancini. I dirigenti nerazzurri vedono nel centrale della Roma non solo un rinforzo tecnico, ma l’erede caratteriale di un’icona come Marco Materazzi. La trattativa tra il difensore e i giallorossi per il rinnovo è attualmente bloccata: un’occasione che l’Inter vuole cogliere al volo, soprattutto se la Roma dovesse mancare l’accesso alla prossima Champions League. Oltre al leader carismatico, il club monitora profili più giovani per completare il pacchetto arretrato. Piacciono molto Oumar Solet dell’Udinese (scelta caldeggiata da Chivu) e Tarik Muharemovic del Sassuolo.🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter, missione difesa: Mancini è il prescelto per l’eredità di Materazzi Notizie correlate Porta Inter, Guglielmo Vicario è il prescelto per l’eredità di Sommer: scavalcato il “Dibu” MartìnezSolet Inter, la rivelazione: ad aprile l’udienza, poi si potrà chiudere con l’eventuale trasferimento! Mercato Inter, dall’Inghilterra sono sicuri:... Inter, obiettivo Mancini: il “nuovo Materazzi” se la Roma fallisce la ChampionsL’Inter prepara la rivoluzione in difesa e il nome bollente è quello di Gianluca Mancini. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Da Acerbi a Mancini per una difesa ancora italiana? L'Inter ci pensa. Lo scenario. Inter, nuova pista per la difesa: la società guarda in casa Roma!L'Inter punta a ringiovanire il reparto difensivo, ed il sogno per i nerazzurri sarebbe un difensore della Roma. spaziointer.it Roma, Gasp rivuole la difesa impenetrabile per superare l’InterLa Roma di Gasp non vuole perdere quella che è stata per quasi tutta la stagione una certezza: la difesa con Mancini, Ndicka ed Hermoso. siamolaroma.it