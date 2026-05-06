L’Inter ha recentemente affrontato un assalto a un giocatore chiave, con l’obiettivo di rafforzare la squadra per la prossima stagione. Il club ha ottenuto tre scudetti negli ultimi cinque anni e si è qualificato due volte per le finali di Champions League, grazie a strategie di gestione e acquisti mirati. I dirigenti, tra cui i responsabili sportivi, stanno già pianificando le mosse successive, dopo i successi recenti.

Dopo aver esaltato il "modello Inter", figlio di scelte e strategie aziendali che hanno permesso all’Inter di vincere tre scudetti negli ultimi cinque anni e conquistare due finali di Champions League, Beppe Marotta e Piero Ausilio sono proiettati verso la prossima stagione. Per restare in alto e riprendere il cammino in Europa, è necessario innovare e provare a rinforzarsi. La squadra del futuro è già in cantiere, l’idea della dirigenza è di puntare su un mix di giovani di talento e calciatori di esperienza (il portiere Vicario e il giallorosso Mancini su tutti) considerato che per ragioni varie saranno 4-5 in giocatori in uscita. Se è vero...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Inter senza limiti, assalto a Paz. Chivu: nuovi piani dopo il trionfo

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