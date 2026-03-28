A Collodi si svolgono celebrazioni per il bicentenario che segnano il rilancio del Parco di Pinocchio, con l’apertura della nuova stagione e l’ingresso aperto a tutti. L’evento include manifestazioni e iniziative pubbliche che coinvolgono visitatori di tutte le età. La giornata rappresenta un momento di rinnovamento per il parco, che torna a essere accessibile e visitabile dopo un periodo di chiusura.

Una giornata di celebrazioni a Collodi segna la rinascita del Parco di Pinocchio e l’apertura della nuova stagione con accesso per tutti. L’evento, inserito nel bicentenario della nascita di Carlo Lorenzini, vede la Regione Toscana in prima linea insieme alla Fondazione Nazionale Carlo Collodi. La presenza istituzionale è massiccia: il presidente Eugenio Giani, l’assessora Cristina Manetti, il sottosegretario Bernard Dika e la consigliera Simona Querci hanno partecipato ai festeggiamenti. Il nuovo presidente Giordano Bruno Guerri ha illustrato il piano di riordino già attivo per il complesso. L’eredità culturale come motore economico. Il legame tra la fiaba più famosa al mondo e lo sviluppo territoriale è evidente nei discorsi tenuti oggi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Collodi: il Parco di Pinocchio rinasce con il bicentenario

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