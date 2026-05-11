A Giulianova, si sta preparando una manifestazione dedicata a Collodi e a Pinocchio, con eventi tra il porto e i borghi storici. I pescatori parteciperanno a iniziative che coinvolgeranno il porto, trasformandolo in un luogo di rappresentazioni. I percorsi narrativi si svolgeranno tra i vicoli medievali della città, creando un collegamento tra le tradizioni locali e la storia del celebre burattino. La manifestazione prevede diverse attività e spettacoli legati al tema.

? Punti chiave Come faranno i pescatori a trasformare il porto in un palcoscenico?. Dove si svolgeranno i percorsi narrativi tra i vicoli medievali?. Chi guiderà i ragazzi tra le pietre storiche di Giulianova Alta?. Perché la lettura diventerà uno strumento di dialogo tra generazioni?.? In Breve Appuntamenti al porto il 12 e 15 maggio con testimonianze di pescatori locali.. Narrazioni al Vicolo del Gallo di Giulianova Alta il 12 maggio pomeriggio.. Collaborazione tra Co.N.Al.Pa., Merli Bianchi, scuola e autorità marittime locali.. Progetto Radici Rami e Racconti coinvolge docenti e lettrici volontarie del territorio.. Il 12 e il 15 maggio 2026, Giulianova trasformerà il porto e le vie del centro storico in palcoscenici letterari per celebrare il bicentenario di Carlo Collodi attraverso la storia di Pinocchio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giulianova celebra Collodi: Pinocchio tra porto e borghi storici

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