Nelle ultime settimane sono stati segnalati aumenti di azioni violente da parte di gruppi suprematisti bianchi nelle aree urbane. Le forze dell'ordine hanno individuato squadre d’azione che, in alcuni casi, hanno aggredito stranieri e installato sprangate in punti strategici della città. Secondo i rapporti degli analisti, il profilo di questi gruppi si sta evolvendo, coinvolgendo un numero crescente di giovani che spesso si avvicinano all’estremismo attraverso canali online.

Milano, 23 aprile 2026 – I report più aggiornati degli analisti tracciano un identikit preciso dei suprematisti bianchi: sempre più giovani e pronti a colpire con armi bianche a valle di un percorso di estremizzazione che spesso si concretizza soltanto on line. Baby lupi solitari, in estrema sintesi. Come il diciannovenne italo-albanese M.C., finito ai domiciliari, e gli altri quattordici perquisiti in dieci province italiane (di cui due minorenni a Milano) nell’indagine della Digos sul gruppo Telegram Terza Posizione. Un luogo virtuale ideale, scrive il gip Rossana Mongiardo nell’ordinanza di custodia cautelare, “per promuovere condotte radicali e favorire la radicalizzazione, sostenuta dall’influenza degli ideali di odio e violenza propagati in chat da C.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il progetto radicale dei suprematisti bianchi: Squadre d’azione nelle città e sprangate agli stranieri. “Questa è casa nostra”

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