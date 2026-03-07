Fucile modificato e munizioni nascoste in casa | scatta la denuncia per detenzione illegale

Nei giorni scorsi, i Carabinieri di San Martino in Strada hanno sequestrato un fucile modificato e munizioni nascoste in casa di un residente a Forlì. L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Forlì con l’accusa di detenzione illegale e alterazione di arma da fuoco. L’intervento ha portato alla scoperta di armi e munizioni illegalmente detenute.

Nel sottotetto i carabinieri trovano un fucile calibro 16 modificato e cartucce. La perquisizione nasce da un'attività di contrasto allo spaccio di droga Nei giorni scorsi, i Carabinieri della stazione di San Martino in Strada hanno deferito alla Procura della Repubblica di Forlì un italiano residente a Forlì, ritenuto presunto responsabile del reato di "detenzione illegale" e "alterazione di arma comune da sparo". I carabinieri, nell'ambito di un'attività di contrasto ai reati in materia di sostanze stupefacenti, hanno proceduto al controllo di un sospettato, recentemente deferito per detenzione di ulteriori sostanze stupefacenti e abitualmente noto frequentatore di soggetti gravitanti nel circuito dello spaccio di sostanze stupefacenti.