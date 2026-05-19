L’incontro che accese l’arte | il segno creativo tra Benedetto e Mismas

L’incontro tra l’artista e il ricercatore ha dato origine a una mostra accademica che ha attirato l’attenzione di pubblico e critica. La prima domanda riguarda come un semplice incontro possa trasformarsi in un’esposizione di rilievo. La discussione si è concentrata sui diversi approcci al segno: da un lato, il tratto di Mismas, caratterizzato da linee decise e spontanee, e dall’altro, le tecniche psicologiche di Benedetto, che coinvolgono introspezione e analisi. La mostra mette in mostra i risultati di questa collaborazione inaspettata.

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