L’incontro che accese l’arte | il segno creativo tra Benedetto e Mismas

Da ameve.eu 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’incontro tra l’artista e il ricercatore ha dato origine a una mostra accademica che ha attirato l’attenzione di pubblico e critica. La prima domanda riguarda come un semplice incontro possa trasformarsi in un’esposizione di rilievo. La discussione si è concentrata sui diversi approcci al segno: da un lato, il tratto di Mismas, caratterizzato da linee decise e spontanee, e dall’altro, le tecniche psicologiche di Benedetto, che coinvolgono introspezione e analisi. La mostra mette in mostra i risultati di questa collaborazione inaspettata.

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? Domande chiave Come ha fatto un incontro casuale a generare una mostra accademica?. Cosa distingue il segno di Mismas dalla tecnica psicologica di Benedetto?. Perché il movimento è l'elemento chiave per non imitare la realtà?. Come si preserva oggi l'eredità artistica lasciata da Silvio Benedetto?.? In Breve Incontro tra Benedetto e Mismas avvenuto il 24 marzo 2018 presso lo studio alle Grazie.. Progetto proposto da Valerio P. Cremolini con mostra al Circolo A. Del Santo il 28 settembre 2018.. Misure e tecniche diverse tra il segno rapido di Mismas e la pennellata di Benedetto.. Ultimo incontro commemorativo tra gli artisti avvenuto il 26 ottobre 2024 presso Mismas. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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