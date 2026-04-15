Riciclo creativo a Termini Imerese la sfida sostenibile che trasforma i rifiuti in arte

Trasformare un rifiuto in una risorsa attraverso l'ingegno e l'arte. È questo il cuore di "ImballArt", il concorso di idee lanciato ufficialmente oggi nella sala consigliare del Comune di Termini Imerese. L'iniziativa è parte integrante di "Se mi lasci non vale", la campagna di sensibilizzazione.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Notizie correlate

Come i vecchi jeans diventano isolamento termico: la tecnologia che trasforma i rifiuti tessili in materiale edilizio sostenibileOgni anno, solo negli Stati Uniti, oltre 11 milioni di tonnellate di tessuti finiscono nelle discariche.

Raccolta rifiuti a Termini Imerese, a Pasquetta garantiti porta a porta e spazzamentoIn occasione delle prossime festività pasquali, Dusty ha predisposto di concerto con l’amministrazione comunale di Termini Imerese alcune variazioni...